Kostenpflichtiger Inhalt: Feuer in der Großherzog-Friedrich-Straße Saarbrücken : Polizei ermittelt gegen Vermieter nach tödlichem Brand

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Großherzog-Friedrich-Straße starb am 6. Januar ein Mann. Foto: BeckerBredel

Exklusiv Saarbrücken In den frühen Morgenstunden des 6. Januars ist bei einem Brand in der Großherzog-Friedrich-Straße in Saarbrücken ein Mann ums Leben gekommen. Nun rückt der Vermieter in den Fokus der Ermittler.