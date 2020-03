Am hellichten Tag : Mann aus Stuttgart in Saarbrücken niedergeschlagen und verschleppt

Saarbrücken Ein Mann aus Stuttgart soll in Saarbrücken erst niedergeschlagen, dann verschleppt und ausgeraubt worden sein. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Als der 54-Jährige die Polizeiinspektion in Burbach erreichte, hing ihm eine Gliederkette um den Hals, an seinem Kopf klaffte eine Platzwunde. Am vergangenen Montagmittag soll ein Unbekannter den Mann aus Stuttgart am Burbacher Bahnhof unvermittelt auf den Kopf geschlagen haben. Der Anfang eines Martyriums, von dem das Opfer den Beamten berichtete.