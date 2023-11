Kulinarik und Hochseilakrobatik Manege frei für die Wintersaison im Alexander Kunz Theatre (mit Fotos)

Kulinarische Genüsse und Spannung auf dem Hochseil stehen im „Alexander Kunz Theatre“ auf dem Programm, das am Mittwochabend offiziell in seine Wintersaison startet. Schon bei der Vorpremiere der Dinnershow am Saarbrücker Osthafen wurde nicht erst bei der Finalnummer der Hochseiltruppe „Navas“ klar, dass der Bliesener Sternekoch sein selbst gestecktes Ziel, jedes Jahr „noch eine Schippe draufzulegen“ wohl auch in der neuen Spielzeit wieder erreicht.