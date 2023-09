Zirkusprojekt „Manege frei“ für die Grundschüler auf dem Rodenhof

Kommt der Zirkus in die Stadt, hält es niemanden auf seinen Plätzen. So auch am vergangenen Samstagmorgen auf dem Saarbrücker Rodenhof, wo die Schülerinnen und Schüler der Freiwilligen Ganztagsgrundschule Rodenhof in die Manege einluden. Die kurzweilige Aufführung gab den Erst- bis Viertklässlern die Möglichkeit, sich auszutoben und ihre Spielfreude mit den zahlreich erschienen Eltern, Verwandten und Freunden zu teilen.