Neue Literatur-Reihe im Staatstheater „Man gewöhnt sich daran, sich an nichts gewöhnen zu können“

Von Philippe Lançon konnten sich die dicht gedrängten Gäste während der ausverkauften Lesung am Sonntag sicher einiges mitnehmen, denn trotz des unvorstellbaren Erlebnisses des Anschlags auf die Redaktion Charlie Hebdo in Paris, bei dem elf seiner Kollegen starben, hat er sich einen humoristischen und ehrlichen Blick auf das Leben erhalten – oder vielleicht noch einmal neu erschaffen. „Man gewöhnt sich daran, sich an nichts gewöhnen zu können“, heißt es an einer Stelle seines Romans, der auch die kleinen Details seines physischen und psychischen Genesungsprozesses erzählt. Das Pflegepersonal, die Ärzte wurden zu seinen Alltagsbegleitern, genauso wie die Alpträume, die bis heute anhalten. In dieser Zeit im Krankenhaus, war er wohl „so sympathisch wie nie“, erklärte der Autor, denn Heilung erfordert vor allem Geduld und hat einen ganz anderen Rhythmus als das gesellschaftliche Leben.