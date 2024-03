Kommunale Sozialpolitik Wohnraum-Krise: Wählervereinigung „Bunt.Saar“ fordert Leerstandsteuer wie in Saargemünd

Nicht immer sind große Veranstaltungen auch die ergiebigeren. Das zeigte sich am Mittwoch bei einer Podiumsdiskussion in der Breite63 in Malstatt, zu der die Wählervereinigung „Bunt.Saar“ eingeladen hatte. Und zwar den Saarbrücker Sozialdezernenten Tobias Raab (seit kurzem SPD-Mitglied) und die Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes an der Saar Anne Fennel. „Bunt.Saar“ war selbst mit zwei Mitgliedern auf dem Podium vertreten: Herbert Loskill moderierte, der Vorsitzende Frank Lichtlein diskutierte mit. Im Publikum: sieben Menschen, darunter Britta Blau, SPD-Stadtratsmitglied.