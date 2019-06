Umweltschutz : Malstatt tut was gegen die Plastikflut

Malstatt Entsorger ZKE unterstützt Alternativen zur Wegwerftüte für Obst und Gemüse.

Gängige Plastiktüten kosten oft etwas. Noch kostenlos sind die dünnen „Hemdchentüten“ in den meisten Obst- und Gemüseabteilungen. Allein 2018 landeten in Deutschland Hunderte Millionen dieser Dinger im Müll. Der Awo-Ortsverein Rastpfuhl und der Stadtteilverein Malstatt – gemeinsam stark (MaGs) wollen, dass die Malstatter umweltfreundliche Alternativen nutzen. Deshalb sprachen sie an einem Infostand vor dem CAP-Markt im oberen Malstatt viele Passanten an. „Wir warten nicht auf den Gesetzgeber, sondern tragen im Kleinen dazu bei, dass die Menschen ihr Verhalten schon ändern. Uns ist der Schutz unserer Umwelt ebenso wichtig wie die Sauberkeit in unserem Stadtteil“, sagte Ingrid Bröder von MaGs.