SmartLynx-Passagiere „Chaotische Zustände“ – Saarländer zwei Nächte auf Flughafen von Mallorca gestrandet

Am Sonntagabend sollte es für Daniel Bach aus Schmelz und seine Familie nach einem Urlaub auf Mallorca zurück in die saarländische Heimat gehen. Doch dann kam das heftige Unwetter mit orkanartigen Böen. Der Flugbetrieb wurde teilweise eingestellt. Auf den Anzeigetafeln des Flughafen Son Sant Joan wurden immer mehr Flüge als verspätet oder gestrichen angezeigt. Und irgendwann war dann klar, dass auch der für 20.30 Uhr geplante Flug 6Y 338 von SmartLynx nach Saarbrücken nicht mehr stattfinden wird. „Für Unwetter-Folgen habe ich Verständnis“, sagt Daniel Bach am Montagabend telefonisch gegenüber der SZ. Doch keiner habe sich am Sonntag richtig um die gestrandeten Passagiere gekümmert, die nach Saarbrücken wollten. „Wir wurden von der Bodenabfertigung der Fluggesellschaft SmartLynx zum Schalter unseres Reiseveranstalter TUI geschickt. Und deren Mitarbeiter haben uns wieder zurückgeschickt“, so Bach.