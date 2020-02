Serie Menschen im Regionalverband : St. Arnual hat eine besondere Nähstube

Maike Erdudatz zeigt in ihrem St. Arnualer Atelier „Werner Kunz Handwerke“ eine der Stoff-Puppen, die sie so gern herstellt. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Maike Erdudatz bietet ihren Besuchern Zeit und Raum, Kreativität zu entfalten. Dann ist da noch die Sache mit Werner.

Wo anno 2020 Upcycling zelebriert, also Sachen aufgewertet werden, wo gedruckt und genäht wird, verkaufte Werner Kunz Schreibwaren. „Seine Tochter ist heute 98“, sagt Maike Erdudatz. Irgendwie hat sich das mit dem Werner-Phantom so entwickelt, als Jux. Immer, wenn nach dem Namensgeber gefragt wurde, hieß es: Werner ist grad da und da. All das erzählt Maike Erdudatz mit einem Augenzwinkern: „Es ist gut, wenn man sich selber nicht so ernst nimmt.“