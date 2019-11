Großrosseln : Magier Maxime Maurice faltet eine Dame in Großrosseln

Magier Maxime Maurice faltet eine Dame in Großrosseln

Großrosseln Sein „zauberhafter“ Beruf führte den Magier Maxim Maurice schon durch die halbe Welt. Am Samstag, 9. November, 20 Uhr, tritt er auf Einladung der Gemeinde Großrosseln in der Rosseltalhalle auf (Karten: 15/13 Euro) und verspricht, er werde „aus einem vielseitigen, originellen und vor allem sehr zauberhaften Repertoire“ schöpfen.

Er faltet seine Partnerin Jennifer Martinez wie eine Ziehharmonika, durchbohrt sie mit Schwertern in einem Karton und zaubert den Geldschein eines Zuschauers in eine Orange. Fulminant wird es beim sogenannten Quick Change. Dabei lässt er seine Partnerin mal im hautengen Glitzerkostüm, dann gleich darauf in einer weißen Ballrobe erscheinen. Auch neue Tricks hat er im Gepäck.