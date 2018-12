später lesen Konzert des saarländisches Männerkammerchors Weihnachtslieder in der Jugendkirche Teilen

Twittern







Der saarländische Männerkammerchor Ensemble 85 singt am Samstag, 22. Dezember, 19 Uhr, in der Saarbrücker Kirche der Jugend eli.ja (Halbergstraße). Im Konzert werden die Besucherinnen und Besucher in die Welt mystischer Klänge aus dem Baltikum entführt und sie erleben französische Chormusik. red