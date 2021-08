Lyra Eschringen freut sich auf den nächsten Auftritt : Lyra Eschringen bietet Fans eine öffentlichen Probe

Eschringen Die Mitglieder des Eschringer Musikvereins Lyra hatten wegen der langen Zwangspause schon die erste Probe nach dem langen Lockdown genossen. Jetzt liegen der Juli und bald der August hinter den Musikanten, und damit rückt die nächste Möglichkeit näher, wieder einmal vor Publikum zu spielen.

Am Sonntag, 5. September, tritt die Lyra ab 11 Uhr bei einer öffentlichen Probe auf dem Festplatz in Eschringen auf. „Nach all dem, was bisher nicht möglich war, ist das ein echtes Highlight für uns alle“, sagt Lyra-Sprecher Matthias Wehr. Und sagt, an die Fans gewandt: „Da wir im zweiten Halbjahr vermutlich wenige bis keine Auftritte absolvieren werden, wäre das für Sie eine gute Gelegenheit, uns mal wieder live zu erleben.“ Die Lyra wolle an diesem Tag ein wenig „Blasmusikkultur” unters Volk bringen. Sitzgelegenheiten muss jeder mitbringen. Für die Freude am Wiederhören will die Lyra sorgen.