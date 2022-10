Lyoner, Hundeeis und Socken : Was gibt es in Saarbrücken aus dem Automaten?

Was kann man in Saarbrücken aus Automaten ziehen?

Saarbrücken Sich einen Tag nur von Automatenfutter ernähren? Keine Herausforderung. Die Landeshauptstadt bietet mehr als nur Eier und Nudeln.

Der erste vollautomatischen Selbstbedienungsladen der Bundesrepublik wurde 1962 in Quierschied eröffnet. Wie in einem Fernsehbericht von damals zu sehen ist, konnten Zitat „mutige Hausfrauen“ Eier aus der Warenausgabe entnehmen, nachdem sie die entsprechende Nummer auf der Wählscheibe gewählt hatten. Der Besitzer hoffte damals auf viele zahlende Kunden und nicht nur Kinder, die hier telefonieren lernen wollten. Wählscheiben findet man auf den Automaten lange nicht mehr und sie sind auch nicht so fremd, dass es Mut erfordern würde, sie zu benutzen. Aber es gibt sie auch 60 Jahre später noch. Vor allem in Hofläden und Direktvermarktern wie Metzgereien ergänzen sie das Angebot. Vorteil: Sie sind rund um die Uhr geöffnet. Wer also nach der Spätschicht oder vor der Frühschicht noch schnell etwas besorgen möchte, kann das an den Automaten, ohne an Öffnungszeiten gebunden zu sein. In der Landeshauptstadt und Umgebung, kann man aber noch viel mehr aus Automaten ziehen als Eier, Nudeln, und andere Lebensmittel des täglichen Bedarfs.

Kunst statt Kippen

In der Feldmannstraße kommt kleine Kunst aus einem Zigarettenautomaten. Seit 2018 hängt an der Fassade der kleinen Galerie Sali e tabacchi mit Weinhandel der Kunstautomat. Die Idee kam ursprünglich aus Berlin und ist über Saarbrücken mithilfe von fünf Studentinnen über die Landesgrenzen nach Lothringen übergeschwappt. Für vier Euro kann man hier statt einer Zigartetten-Packung ein kleines Kunstwerk ziehen. Beim Selbstversuch schluckt der Automat allerdings zwei der vier Euro und gibt kein Kunstwerk preis. Enttäuschend.

Shisha Tabak und Co.

Es ist zwar etwas ab vom Schuss, aber wer auf’s Qualmen nicht verzichten kann, wird rund um die Uhr aus dem Shisha-Automaten in der Kaiserstraße versorgt.

Sock-O-Mat

Nicht rund um die Uhr zugänglich aber dafür mit einem moralischen Appell: Im Foyer der Uni in Saarbrücken gibt es seit Anfang August Socken. Der sogenannte Sock-O-Mat soll dafür sensibilisieren, dass viele Textilien unter menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt werden und ihre Produktion und der weltweite Transport die Umwelt und das Klima schädigen. Der Automat wird nur für einige Monate auf dem Uni-Campus bleiben und dann an andere Hochschulen und öffentliche Standorten im Saarland wandern.

Pizza in vier Minuten

Wem das Essen in der Mensa nicht schmeckt, kann vor der Uni, neben der Buchhandlung Bock & Seip, eine Pizza aus dem Automaten von Pizza Jolo ziehen. Der verspricht „frische Pizza in vier Minuten“. Man kann die Pizza aber auch kalt entnehmen und zu Hause selbst aufbacken.

Snack-Automat mit Stil

Man läuft fast an ihm vorbei: Der Snack-Automat am Staden versteckt sich in einem der Pavillons oberhalb der Mauer und steht vor einer schönen blauen Wand mit goldenen Ornamenten. Neben süßen Snacks gibt es dort Grillkäse für ein Picknick an der Saar. Aber was wäre ein Picknick am Staden ohne Bier? Hat der Ulanen-Pavillon geschlossen, gibt es kalte Getränke am Snack-Automaten.

Eis für Zwei- und Vierbeiner

Als Nachtisch gibt es dann ein Eis von Nico’s Café und Eismanufaktur neben dem Möbelhaus am Kieselhumes. Hier können sich nicht nur Zweibeiner bedienen. Die Sorte „Gizmo“ ist für Hunde. Die Leckerei für die Vierbeiner ist laut Hersteller nur mit Honig gesüßt und laktosefrei.

Wurst

Vierbeiner kämen sicher auch bei den nächsten Automaten auf ihre Kosten: Am Lyonerring in Saarbrücken gibt es, Überraschung, Lyoner und andere Wurstwaren. Zumindest aus dem „Wurstomat“ von Schwamm. Der Wurst-Automat von Schröder ist „in Rente“ und sucht aktuell einen Nachfolger. Dort gibt es aber immerhin einen Automaten für Baguette, das passende Brot zur Grillparty.

Apropos Baguette