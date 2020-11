Gute Tat in Ensheim : Luna Grünewald erfreut alte Menschen

Gute Tat in Ensheim

Ensheim Zehnjährige aus Ensheim sammelt bei Tombola zu ihrer Kommunion Geld und verschenkt es ans Pflegeheim im Ort. Die Empfänger sind tief beeindruckt.

Pflegedienstleiter Thomas Rebmann und Sozialbetreuerin Petra Dissieux hatten so etwas noch nie erlebt und waren sprachlos. „Luna hat keine Oma in diesem Heim und kennt auch niemanden dort. Es war ihre Idee, das Geld dem Altenheim zu spenden“, erzählt Mutter Sabrina. Wobei Luna vor einem Jahr schon einmal so eine spontane Idee hatte. Damals organisierte sie ein Kuchenbüfett für das Bertha-Bruch-Tierheim.