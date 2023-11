Eine ganz besondere Konzert-Erfahrung Lumpenpack-Konzert in Saarbrücken: Wie es dazu kam, dass alle über meinen Namen lachten

In der Masse untergehen. Zwischen gut 800 tanzenden Menschen, der Musik der Band „Das Lumpenpack“, guten Vibes vermischt mit ein bisschen Politischem – das war der Plan. Alles ziemlich spontan und damit ohne große Vorbereitung, auch was mein Äußeres angeht. Also habe ich mich vom Luxemburger Flughafen aus auf den Weg in die neue Heimatstadt Saarbrücken gemacht. Wer soll mich denn schon auf diesem großen „Lumpenpack“-Konzert in der Garage sehen?