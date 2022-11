Verdacht der Korruption : Ludwigspark-Umbau: Ermittlungen gegen GIU-Geschäftsführer Martin Welker

Die Behörden ermitteln gegen den Geschäftsführer der städtischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft GIU, Martin Welker. Der Vorwurf: Korruption und illegale Preisabsprachen in Zusammenhang mit dem Umbau des Saarbrücker Ludwigsparks.

Das bestätigte die Staatsanwaltschaft dem SR. Demnach findet dazu derzeit eine Durchsuchungsaktion statt, unter anderem in den Räumen der städtischen GIU.

Preisabsprachen beim Ludwigspark-Umbau

Was Welker laut SR zu Last gelegt wird: Er soll einem Bauunternehmer Preise von Konkurrenzfirmen mitgeteilt haben, als es um die Vergabe von Arbeiten am Stadion ging. Dadurch habe der Bauunternehmer, gegen den nun ebenfalls ein Verfahren läuft, das günstigste Angebot machen können, weshalb er den Zuschlag erhielt.