Ludwigspark : Saarbrücker Stadion wird erneut Millionen teurer

Saarbrücken Oberbürgermeister Uwe Conradt bestätigt einen weiteren Kostenanstieg um 5,5 Millionen Euro – und beklagt bei der Sanierung „zahlreiche Fehler“.

Die Sanierung des Ludwigsparkstadions wird noch teurer als bisher angenommen. Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) spricht inzwischen von 46,5 Millionen Euro. Das sind 5,5 Millionen Euro mehr, als zuletzt kalkuliert worden waren. Gestartet war das Projekt mit einer Summe von 16 Millionen Euro. Conradt bestätigte die neue Berechnung am Donnerstag auf SZ-Anfrage. Er werde dem Stadtrat am 11. Februar einen Finanzierungsvorschlag unterbreiten. Auf die Frage, was konkret teurer wird, sagte Conradt: „Das sind die echten Kosten für das, was tatsächlich notwendig ist für ein ligataugliches Stadion.“