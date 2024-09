Barockes Wahrzeichen Ludwigskirche Saarbrücken – 250 Jahre Geschichte, Zerstörung und Wiederaufbau

Im 18. Jahrhundert wuchs die Bevölkerung Saarbrückens rasant, und die Stadt begann zu florieren. Die Schlosskirche, die bis dahin als Pfarrkirche und Hofkapelle diente, wurde für die stetig steigende Zahl der Einwohner zunehmend zu klein. Aus diesem Grund ordnete Wilhelm Heinrich, Fürst von Nassau und Graf von Saarbrücken, am 21. Oktober 1761 den Bau einer neuen lutherischen Kirche in der Residenzstadt Saarbrücken an.