18 Fragen an den 18. Präsidenten der Saarbrücker Uni: Gefragt, was er an der Situation der befristet beschäftigten Wissenschaftler dort ändern will, meint Ludger Santen: „Was Daueraufgaben angeht, sollten wir diese mit unbefristeten Stellen hinterlegen und insoweit klarere Karrierewege im Mittelbau aufzeigen.“

Foto: Oliver Dietze