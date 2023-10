Lucyna Zwolinskas „Horizont“ im Saarbrücker Theater im Viertel Gegensätze im Halbdunkel

Insgesamt liebt es Zwolinska, das merkte man schon bei „Sand“, es eher dunkel, das schafft eine etwas geheimnisvollere Stimmung. So bewegt sich das Trio, neben Zwolinska selbst sind das ihre Kollegen Paul Hess und Luiza Braz Batista, mit denen sie schon zusammen in Trier in der Compagnie von Susanne Linke getanzt hatte, an diesem Abend durchweg in einem stark abgedunktelten Bühnenraum, in dem oft der weiße Tanzteppich das hellste ist. Die Tanzenden, ob allein, zu zweit oder zu dritt, nimmt man darauf meist wie Schatten wahr, nur selten sind ihre Gesichter zu erkennen. Ab und zu erhellen auch Videoprojektionen im Hintergrund die Szene und schaffen gemeinsam mit der Musik (beides, sehr einfühlsam: Gabriele Basilico) Atmosphäre. Meist sind es passend zu Goethe Natur-Impressionen. Mal sieht man ein Blatt mit feinem Gerippe, riesig vergrößert, mal Regen, der sich auf einer Autofahrt auf den Scheiben niedergeschlagen hat, mal fühlt man sich auch in einen idyllischen Dschungel voller Vogelstimmen versetzt oder an einen nächtlichen Strand mit Meereswellen. Das Meer hat hier nicht das Geringste mit Urlaubs-Feeling zu tun. Richtig bedrohlich und unruhig schlagen die Wellen an den Strand, zusätzlich mischt Komponist Basilico elektronische Störgeräusche dazu. Voller (An-)Spannung, die sich nicht entladen kann, umkreisen sich vor dieser Naturkulisse auch Zwolinska und Hess als Paar. Man fühlt sich ein wenig an einen ähnlich wortlos-beredten Paarkonflikt in Sand erinnert. Im Kontrast dazu gibt es hier auch oftmals Momente, in denen Zwolinska und Batista oder alle drei sich synchron bewegen, entspannt und gespannt zugleich. Denn Zwolinska schafft es als Choreografin auf erstaunliche Art, Gegensätze zu verbinden. Gleichzeitig sieht man ihre Tänzer das eine Körperteil gelöst schwingen und das andere gespannt stoppen oder explosiv durch die Luft schneiden.