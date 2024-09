Lottogewinn im Spiel77 Geldregen für Glückspilz aus dem Saarland – Millionen-Gewinn wartet auf Abholung

So verlockend es auch klingen mag, schnell an viel Geld zu kommen, warnt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) davor, dass aus dem Versuch, zu gewinnen, schnell eine Glücksspielsucht entstehen kann. Ein deutliches Warnzeichen ist, wenn jemand häufiger und länger spielt, als ursprünglich beabsichtigt, und dabei mehr Geld einsetzt, als er sich leisten kann. Die BZgA bietet Betroffenen und deren Angehörigen unter der Telefonnummer (0800) 1 37 27 00 eine kostenlose und anonyme Beratung zum Thema Glücksspielsucht an.