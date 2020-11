Rauchen, Trinken und Spielen trotz Verbots : Gaststätte in Saarbrücken verstößt gegen Corona-Verordnung

Gaststätte in Saarbrücken verstößt gegen Corona-Verordnung

Saarbrücken In Alt-Saarbrücken ist entgegen der Corona-Verordnung ein Lokal betrieben worden.

Am Freitagabend, 13. November, ist in Alt-Saarbrücken entgegen der Corona-Verordnung eine Gaststätte betrieben worden. Mehrere Personen haben in dem Lokal geraucht, Getränke konsumiert und offenbar auch Spielautomaten genutzt, wie die Polizei mitteilte.