„Lockdown-Challenge“ der LAG Saarbrücken : Drei Stunden sind machbar, Herr Nachbar

Saarbrücken Über 100 Teilnehmer machen bei der „Lockdown-Challenge“ der LAG Saarbrücken unter dem Motto „Fit durch den Winter“ mit.

Der Amateursport ruht aufgrund der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie. In der erneuten Zwangspause durch den zweiten Lockdown sind viele Vereine im Regionalverband Saarbrücken trotzdem aktiv. Sie starten Aktionen, um fehlende Einnahmen zu kompensieren, anderen Menschen in dieser schwierigen Zeit eine Freude zu bereiten oder länger anstehende Projekte zu verwirklichen. Oder sie überlegen sich, wie sie ihren Mitgliedern für deren Treue zum Verein trotz des Amateursportverbots Danke sagen – oder Alternativen und Abwechslung bieten können. Wie die LAG Saarbrücken. Die Laufgemeinschaft (LAG) veranstaltet eine zehn Wochen dauernde „Lockdown-Challenge“. Das Motto: „Fit durch den Winter – drei Stunden sind machbar, Herr Nachbar“.

Laufen. Spazieren. Walken. Radfahren. Wandern. Alles ist möglich. Und jeder selbst, wo er sich bewegt. Jede neue Ausdauereinheit muss mindestens 30 Minuten dauern. Das Mindest-Ziel sind von drei Stunden pro Woche Bewegung im Freien. Die Aktivitäten an der frischen Luft werden allein oder maximal zu zweit mit Corona-Mindestabstand durchgeführt. Die Teilnehmer können ihre Leistungen auf der die Internetseite der LAG eintragen. Zeit und Kilometer werden erfasst und in einer Rangliste ausgewertet. Jeder kann auf der Internetseite auch Kommentare und Berichte lesen und Ergebnisse vergleichen.

Spitzenreiter ist nach LAG-Angaben Sebastian Ketema-Schwalbach, der in den bisherigen vier Wochen der Aktion mehr als 80 Stunden unterwegs war. Insgesamt registrierte die LAG im Rahmen der Aktion fast 2500 Stunden Bewegung im Freien. Dabei legten die Teilnehmer fast 15 000 Kilometer zurück. Und zwar überall im Saarland. „Die meisten Aktivitäten finden im Stadtwald Saarbrücken und an der Saar statt“, erklärt der Verein. Darüber hinaus sind die Teilnehmer auf dem Saarlandrundweg, im Bliesgau, am Dollberg, am Ringwall, an der Saarschleife oder auf dem Biberpfad aktiv, zudem in den Grenzregionen zu Frankreich und Luxemburg.