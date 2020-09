Zwei Auszeichnungen : Lob für Energie SaarLorLux

Saarbrücken Beim Saarbrücker Unternehmen Energie SaarLorLux freut man sich über gleich zwei Auszeichnungen: „In ihrem aktuellen Marken-Test klassifiziert die Zeitschrift ‚Focus Money’ Energie SaarLorLux als einen der besten Energieversorger Deutschlands“, teilte das Unternehmen in einer Presseerklärung mit.

Die Untersuchung habe sich auf 24 000 Marken aus 396 Produktsegmenten bezogen, bewertet bezüglich der Wahrnehmung von Kunden auf Basis von 86,6 Millionen Aussagen aus Online-Medien und Social Media. Die umfangreiche Studie sei zudem durch die International School of Management wissenschaftlich begleitet worden.

Auch die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) habe Energie SaarLorLux erneut mit den Qualitätssiegeln „Herausragender Regionalversorger Strom“ und „Herausragender Regionalversorger Gas“ ausgezeichnet. Zum zweiten Mal in Folge sei Energie SaarLorLux in der Prüfung unter den Besten gelandet; die Prüfung gliedert sich in die Teilbereiche Service, Tarifoptionen, Internet, Nachhaltigkeit und regionales Engagement. „Wir sehen die aktuellen Bewertungen als deutliches Signal, dass wir mit unserem Servicegedanken auf dem richtigen Weg sind“, freute sich Martin Kraus, Vorstand des Unternehmens. Man biete den Kunden nicht nur Strom, Gas und Fernwärme: „Wir betreuen sie ganzheitlich von der Beratung über die Finanzierung bis hin zum Verkauf und der Installation von Energieanlagen.“