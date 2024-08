LIVE Weiträumige Sperrung Liveticker: Weltkriegsbombe am Hauptbahnhof Saarbrücken wird entschärft

Am Hauptbahnhof in Saarbrücken ist eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Jetzt steht die Entschärfung an. Die Ereignisse und alle Infos im Liveticker.

04.08.2024 , 07:15 Uhr

9 Bilder Bombenfund nahe Hauptbahnhof in Saarbrücken 9 Bilder Foto: Thorsten Kremers