Gesundheit : Liveblog: Informationen zum ersten Corona-Fall im Saarland

Foto: dpa/Jane Barlow

Saarbrücken Im Saarland wurde am Dienstag der erste Coronavirus-Fall bestätigt. Der Infizierte ist Oberarzt an der Kinderklinik der Uniklinik in Homburg. Er soll sich auf einer Tagung in Frankfurt am Freitag angesteckt haben. Sonntag und Montag war er in der Kinderklinik im Dienst.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ

Das Wichtigste in Kürze:

Initial rendered content