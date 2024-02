Leichtathletik Maihöfer nimmt die letzte Hürde zur deutschen Meisterschaft

Saarländische Leichtathleten haben an der Saarbrücker Sportschule bei ihren Hallenmeisterschaften vor allem mit schnellen Sprintzeiten überzeugt. Für das Top-Resultat sorgte Lisa Maihöfer vom SV Saar 05 Saarbrücken, die sich mit der Saisonbestleistung von 8,50 Sekunden über 60 Meter Hürden den Saarlandmeister-Titel holte. „Damit bin ich völlig zufrieden“, freute sie sich. Maihöfer kann dank der Punktladung auf die A-Norm für die deutsche Hallenmeisterschaft am 17. und 18. Februar in Leipzig planen. Nur einen Tag später verbesserte sie sich bei der deutschen Hochschul-Meisterschaft in Sindelfingen auf 8,44 Sekunden. In der deutschen Rangliste belegte die 25-Jährige damit Platz 13.