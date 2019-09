Saarbrücker Stadtrat : Linke kritisiert neue Ratskoalition – Junge Union sieht Chancen

Saarbrücken Der Malstatter Ortsverein der Partei Die Linke glaubt, die im Saarbrücker Stadtrat geplante Koalition von CDU, Grünen und FDP sei „schlecht für Malstatt und die Stadt Saarbrücken“. Die Malstatter Linke erklärt: „Saarbrücken ist eine der ungleichsten Städte Deutschlands mit einer großen Armutsquote und vielen sozialen Problemen.“ Und die derzeit im Stadtrat geplante Koalition könne darauf keine „Antwort liefern“.

Die Menschen in Malstatt – so glauben die Linken – brauchen „eine Stadt-Regierung, die die sozialen Probleme angeht“. Rot-Rot-Grün jedenfalls habe „auf Druck der Linken“ in den vergangenen zehn Jahren einiges für die Menschen in Saarbrücken verbessert.