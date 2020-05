Lärm im Nordsaarland : Linke und Grüne kritisieren AKK wegen Fluglärm

Saarbrücken Der militärische Fluglärm über dem Nordsaarland und der Westpfalz soll weniger werden. Das hat das Bundes-Verteidigungsministeriums angekündigt (wir berichteten). Insgesamt soll die Flugzeit um eine Stunde pro Woche sinken.

Und zwar freitags. Da soll der letzte Übungsflug um 12 Uhr landen – anstatt wie bisher um 13 Uhr. Für Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) eine erfreuliche Nachricht, wie er mitteilte. Für die Opposition nicht wirklich. Die Homburger Bundestagsabgeordnete Barbara Spaniol (Die Linke) kritisiert die Saarländerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), die als Verteidigungsministerin mit den US-Amerikanern über die Flugstunden verhandelt. „Das ist enttäuschend und viel zu wenig. Aber Frau Kramp-Karrenbauer, die in der Corona-Krise für zig Milliarden US-Kampfjets kaufen und an der weiteren milliardenschweren Aufrüstung Deutschlands festhalten will, will sich nicht mit den USA anlegen und den Militär-Flugbetrieb über dem Saarland begrenzen.“