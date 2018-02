später lesen Ministerieller Widerspruch Linke: Sicher und zugleich unsicher? Teilen

Im Streit um die Sicherheit vor Gewaltverbrechen in der City, hatte Oberbürgermeisterin Charlotte Britz nach der jüngsten Messerstecherei zwischen Syrern und Afghanen erneut mehr Polizisten für Saarbrücken gefordert. Darauf hatte Innenminister Klaus Bouillon erklärt, dass laut Kriminalstatistik die Zahl der Verbrechen in Saarbrücken von 2014 bis 2016 gesunken sei und dass es deshalb keinen Grund gäbe, mehr Polizisten in die Stadt zu schicken. Von Jörg Laskowski