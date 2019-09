Armut und Arbeitslosigkeit : Linke: Regionalverband ist Problemregion

Regionalverband „Der Regionalverband ist eine Problemregion“, stellt die Partei Die Linke in einer Pressemitteilung fest und erklärt: „Was wir immer schon ahnten hat jetzt die Studie des Berlin-Instituts bestätigt.

Dies sei das Ergebnis von zehn Jahren „kollektiver Untätigkeit“ von Regionalverbandsverwaltung und von CDU und SPD in der großen Koalition in der Regionalversammlung – meint Jürgen Trenz, Vorsitzender der Linken-Fraktion in der Regionalverbandsversammlung: „Wir haben das immer kritisiert, und jetzt hat der Regionalverband die Quittung bekommen.“

Das alles – so folgern die Linken – seien keine Anreize, um in den Regionalverband zu ziehen bzw. dort wohnen zu bleiben. Dem Regionalverband drohe also auch in Zukunft weitere Abwanderung.