„Die Zeit drängt“ : Linke fordert unverzüglich weitere Mitarbeiter fürs Gesundheitsamt

Saarbrücken Der Regionalverband müsse jetzt weiteres Personal im Gesundheitsamt einstellen, fordert die Fraktion Die Linke in der Regionalversammlung. Die Fraktion sieht die Grenze dessen erreicht, was das Gesundheitsamt auch mit Unterstützung der Soldaten bei der Kontakt-Nachverfolgung von Corona-Fällen noch leisten kann.

Als Schulträger sei der Regionalverband auch für die coronataugliche Ausstattung seiner vielen Schulen verantwortlich. Es müsse jederzeit sichergestellt werden, dass ausreichend gelüftet werden könne, also Fenster geöffnet werden können und die benötigten Raumlüfter umgehend angeschafft und eingesetzt würden. Dies sei bisher nicht in vollem Umfang gewährleistet. Um die Abstände in den Klassen verringern zu können, müssten deutlich weniger Schüler als bisher im Klassenraum unterrichtet werden.