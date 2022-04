Swing-Tanzkurse : Swing und Lindy Hop in Saarbrücken und Saarlouis

Wer im Saarland Swing und Lindy Hop tanzen oder lernen will, kann das regelmäßig in den Kursen des LindyHop-Teams Saarbrücken tun. Foto: Jean M. Laffitau__www.laffitau.n/Jean M. Laffitau

Saarbrücken/Saaarlouis Nach dem Corona-Stillstand endlich wieder tanzen gehen? Das Team von Lindy Hop Saarbrücken bietet wieder viele Tanzkurse, kostenloses „Schnuppern“ immer donnerstags – und einen Tanz-Workshop in Saarlouis am Samstag (30. April).

Wer in die fröhliche, ungezwungene, ausgelassene Welt des Swing eingetaucht ist, wird so schnell womöglich nicht wieder davon loskommen. Erlernen kann man den Tanz in vielen Tanzkursen des Lindy Hop-Teams in wechselnden Tanzstudios in Saarbrücken – oder aber kompakt im mehrstündigen Workshop am Samstag, 30. April, bei „Swing am Ring“ in Saarlouis.

Die Saarbrücker Lindy Hopper laden nach der Corona-Pause wieder ins Saarlouiser Theater am Ring zu Tanzworkshops für Swing-Veteranen und absolute Anfängerinnen gleichermaßen. Von 11 Uhr bis 17 Uhr wird dort an den Steps und Moves gearbeitet. Um 21 Uhr beginnt die große Swing-Party mit Live-Musik von den Gramophoniacs und diversen Show-Einlagen.

Wie immer bei den Saarbrücker Lindy Hoppern ist das Angebot niedrigschwellig: In (kostenlosen) Schnupperstunden (ab 20.30 Uhr) vor der Party, dem so genannnten „Social Dance“, kann man erste Lindy Hop-Basics erlernen. Wer nicht bis Samstag warten will oder keine Zeit hat: Immer donnerstags findet im Saarbrücker Studio 30 ein „Social Dance“ mit vorheriger Schnupperstunde (ab 20 Uhr, 10 Euro) statt. Man kann spontan kommen.

In Saarbrücken hat sich in den vergangenen Jahren eine kontinuierlich wachsende Swing- und Lindy Hop-Community etabliert, die bestens in der Region vernetzt ist. Dreh- und Angelpunkt ist die Tanzschule der Geschwister Nik, Ben und Jovanna Taffner. Sie gründeten „Lindy Hop Saarbrücken“ aus ihrer eigenen Leidenschaft für die Tänze der 20er, 30er und 40er Jahre heraus – und sind seitdem fester Bestandteil der hiesigen Tanzszene mit Auftritten in Musicals, im Historischen Museum oder bei diversen Festivals wie dem „Velo Swing“, die sie organisieren. Es findet in diesem Jahr vom 10. bis 13. November im Saarbrücker Schloss statt.

Lindy Hop entstand Ende der 20er Jahre in den großen Ballsälen New Yorks zur Musik der Big Bands, die die Jazzmusik zur orchestralen Swing-Musik weiterentwickelten. Es ist der ursprüngliche Swing-Tanz aus Harlem, New York. Er wird vor allem zu zweit getanzt und viel improvisiert.