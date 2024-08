Café mit Eigenkreationen Lilli’s Kuchenwerkstatt in Saarbrücken – Besitzerin plant Neuerungen im Sortiment

Für Calogera Lunetta ist mit Lilli’s Kuchenwerkstatt in Saarbrücken ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Im März 2020 hat die Leiterin des Cafés Kostbar zusätzlich das kleine Café mit eigener Kuchenproduktion am St. Johanner Markt eröffnet. „Während der Corona-Zeit hatten alle Cafés und Gastronomien geschlossen. Zu dieser Zeit standen die Räumlichkeiten am Markt leer, und ich sah die Möglichkeit, meinen Traum zu verwirklichen. Ein kleines süßes Café im Vintage-Look zu führen, war schon lange eine Idee, die mir gut gefallen hat. Die Eröffnung während des Lockdowns war risikoreich. Man wusste nicht, wie es wird. Die Leute waren sehr froh darüber, dass sich jemand getraut hat, etwas zu eröffnen“, so Lunetta.