Änderungen für Discounter-Kunden in Saarbrücken : Lidl-Filiale am Torhaus 45 nach Renovierung wiedereröffnet – mit Neuerungen

Ein Mann mit einem Einkaufswagen in einer Lidl-Filiale (Symbolbild): Der renovierte Supermarkt in Saarbrücken eröffnet am Montag. Foto: dpa/Federico Gambarini

Die Lidl-Filiale am Torhaus 45 in Saarbrücken gibt es seit 17 Jahren. Jetzt wurde der Discounter renoviert und wiedereröffnet. Was sich für die Kunden jetzt geändert hat.

Von Saskia Leidinger

Die Saarbrücker Lidl-Filiale „Am Torhaus 45“ zeigt sich seit Montag (14. Februar) in neuer Optik. Wie das Unternehmen mitteilt, soll der Discounter moderner wirken und einen Fokus auf frische Produkte setzen, vor allem im Bereich Obst und Gemüse. Diese und andere Frischeprodukte wie Backwaren und Fleisch sollen jetzt mehr Verkaufsfläche haben.

Nach eigenen Angaben sollen sich die Kunden zudem in den neu gestalteten Gängen besser zurechtfinden. Man habe sich „an den Einkaufsgewohnheiten der Kunden“ orientiert, hieß es von Lidl. „Diese Filiale gibt es bereits seit 17 Jahren“, sagt Lidl-Verkaufsleiter Milan Beres. „Daher freuen wir uns umso mehr, die Kunden in der neu gestalteten Filiale begrüßen zu dürfen.“