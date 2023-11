Tradition vor Weihnachten Lichterfahrt durchs Köllertal verboten – jetzt wackelt auch der nächste Traktoren-Umzug

Die Lichter-Traktorenumzüge in Bliesransbach (Sonntag, 3. Dezember) und Rilchingen-Hanweiler (Montag, 18. Dezember) finden statt. Das teilte der Verein Wählbar mit, der in beiden Orten die Umzüge veranstaltet. Mithilfe anderer Ortsvereine können in den beiden Ortsteilen der Gemeinde Kleinblittersdorf die Auflagen des Regionalverbandes Saarbrücken erfüllt werden.