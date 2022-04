Serie Gut und preiswert: Mittagstisch im Stadtverband Saarbrücken : Aromatische Genüsse im Restaurant Kerwan Saarbrücken

Foto: Thomas Reinhardt 10 Bilder Besuch im Restaurant Kerwan am St. Johanner Markt

Saarbrücken Wir melden uns nicht an, geben uns nicht zu erkennen und bezahlen, wie jeder andere Gast. Die SZ stellt Gastbetriebe mit gutem, preiswertem Mittagstisch vor. Heute: Das Restaurant Kerwan am St. Johanner Markt in Saarbrücken.

Eine kleine gastronomische Institution am St. Johanner Markt ist das Restaurant Kerwan. Seit 1996 führen hier der Libanese Mahmoud El Rifai mit seiner deutschen Frau Monika ihr Spezialitäten-Lokal. Seit 2009 sind sie im Eckhaus Katholisch-Kirchstraße 1a/Kappengasse zu finden. Das Restaurant ist im Bistrostil eingerichtet, mit kräftigen rotbraunen Farben. Man sitzt auf bequemen Holzstühlen mit dunkelrotem Polster an glänzenden Holztischen.

Im Kerwan (übersetzt: Karawane) bietet Familie El Rifai libanesische und orientalische Gerichte an. Ob gegrillt oder aus dem Backofen, ob mit Fleisch oder vegetarisch - die Küche überzeugt mit frisch zubereiteten, sehr schmackhaften, authentischen Gerichten. Das reicht vom Falafelteller über Kubeh (gefüllte Hackfleischbällchen mit Zwiebeln, Walnuss und Pinienkernen) und Mix Grillteller bis zu Gefüllten Paprika.

Doch heute wird der Mittagstisch probiert. Vier Gerichte stehen auf der Mittagskarte zur Auswahl: Gefüllte Zucchini, Falafelteller, Hähnchenspieß und Salat mit Hähnchen oder Rinderstreifen. Meine Wahl fällt auf die Gefüllten Zucchini – und die sind ein Volltreffer. Zuerst serviert Monika El Rifai einen bunten, knackig-frischen Salat mit leckerer Sesam-Vinaigrette und dazu dünnes Fladenbrot. Die überbackenen Zucchini kommen in einer Auflaufform: Das Gemüse und das Lammhackfleisch sind unter einer Yoghurt-Soße mit Zitrone und Knoblauch versteckt, obenauf liegt eine Scheibe Schafskäse. Dazu gibt es Bulgur. Es schmeckt köstlich. Die zarten Zucchini, das pikante Lammhackfleisch, die cremige Soße und der Schafskäse harmonieren prächtig, ein schönes Zusammenspiel verschiedener Aromen. Und das Ganze (mit dem Salat) kostet 10,90 Euro. Fazit: Sehr gute Qualität, äußerst ziviler Preis.

Das Restaurant Kerwan verfügt über 32 Plätze, bei schönem Wetter kann man auch vor dem Haus sitzen. Dienstag bis Sonntag ab 12 Uhr geöffnet.