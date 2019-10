Saarbrücken : Saarbrücker Theater würdigt Autor Abraham Sutzkever

Saarbrücken Gedicht erinnert an Leid der Juden im 20. Jahrhundert.

Sutzkevers Leben umspannt nahezu des gesamte 20. Jahrhundert. Sein Werk könnte als Spiegelung des Schicksals der Ostjuden während jener verhängnisvollen Epoche bezeichnet werden. Er wurde 1913 in Smorgon bei Wilna geboren. 1942 schloss er sich einer Partisanengruppe an. 1946 sagt er bei den Nürnberger Prozessen aus. 1947 wanderte er über Polen nach Israel aus, wo er bis zu seinem Tod im Januar 2010 lebte. Sutzkevers Werk umfasst Lyrik, epische Gedichte, kurze Prosa, autobiographische Schriften sowie Literaturkritik. Sein Langgedicht „Kol Nidre“ ist in Saarbrücken auf Jiddisch und Deutsch zu hören. Es ist benannt nach dem Gebet am Abend des Versöhnungstages, JomKippur. Sein Inhalt beruht auf einem wahren Ereignis in Ponar. Dort hatte ein jüdischer Vater seinen Sohn erstochen, um ihm weitere Martern zu ersparen. Bei Sutzkever verzweifelt das lyrische Ich an Gott, es klagt wie Hiob: „Gott hat mir all mein Beten nicht erhört,/ er macht gemeine Sache mit dem Schinder“.