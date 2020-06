Kostenpflichtiger Inhalt: Leserbrief : Überholen faktisch nicht möglich

Foto: Thomas Fläschner

Zur Diskussion über den Artikel „ADAC: keine Radwege auf Hauptstraßen“ – SZ vom 3. Juni Ich halte die Aussagen von Herrn Wilfried Pukallus nicht nur für ideologisch falsch (auch für den ADAC im Jahr 2020). Sein Vorschlag ist auch sachlich und rechtlich gesehen Unsinn. Zum einen handelt es sich in der Lebacher Str. nicht um einen Fahrradweg, sondern um einen Schutzstreifen. Dieser ist auch nicht benutzungspflichtig für Radfahrer und hat, gerade durch die konkrete Formulierung eines Mindestüberholabstandes innerorts von 1,5 m eher symbolischen Charakter und lediglich eine Bedeutung beim Parken und Halten für Pkw; beides ist dort verboten. Auch ohne einen solchen Schutzstreifen ist ein Überholen an den meisten Stellen der Lebacher Str. wie auch in vielen anderen Straßen faktisch nicht möglich, da der vorgeschriebene Abstand nicht eingehalten werden kann. Da die erlaubte Höchstgeschwindigkeit in der Lebacher Str. größtenteils 30 km/h beträgt, ist durch das Überholen auch kein großer Zeitgewinn möglich, gerade auch wegen der vielen Ampelanlagen. Fahrradfahrer könnte man also nur durch ein Fahrradfahrverbot von der Lebacher Str, oder ähnlichen Hauptstraßen verdrängen, was zum einen rechtlich wohl nicht möglich ist und auch weniger als sinnvoll. Fabian Ludwig Loodwig, Saarbrücken Das gehört auf den Mond geschossen Zum selben Thema Da hat der ADAC schön Vernünftigeres vorgebracht, z. B. als er kürzlich ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen nicht mehr grundsätzlich ablehnte. Herr Pukallus vom örtlichen Club gehört aber offensichtlich zu den aus der Zeit gefallenen Menschen, die die freie Fahrt für freie Bürger propagieren. Dem Mann, dem man ansieht, dass der Drahtesel nicht zu seinen bevorzugten Verkehrsmitteln gehört, betrachtet Fahrräder als Störfaktor und nicht als das was sie sind – neben den eigenen Beinen – die ökologischsten, ökonomischsten und gesündesten Verkehrsmittel der Welt. Und weil die Fahrräder den klimazerstörerischen Autoverkehr behindern, sollen sie an den Katzentisch der verkehrsberuhigten Zonen verbannt werden. Solche Forderungen aus der Steinzeit der autogerechten Stadt gehören auf den Mond geschossen. Was wir endlich brauchen in Saarbrücken sind ein leistungsfähiges und sicheres Radnetz, Tempo 30 auf allen Straßen und eine autobefreite Innenstadt. Das würde allen Menschen hier, einschließlich Herrn Pukallas, gut tun. Klaus Gietinger, Saarbrücken Pukallus hat keine Ahnung Zum selben Thema Ausgerechnet am 3. Juni, dem offiziellen UN-Tag des Bewusstseins über die gesellschaftlichen Vorteile der Fahrradnutzung, meint der Autolobbyist Wilfried Pukallus die Rad fahrenden Menschen in ihre Schranken weisen zu müssen. Wenn ein Rad fahrender Mensch auf der Mitte eines Radweges fahre und die Straße zu eng zum Überholen ist, müsse der Auto fahrende Mensch hinter dem Rad herfahren (so sieht es die Straßenverkehrsordnung vor). Für ihn ist das eine Verkehrsbehinderung für Autos. Dabei bezieht er sich als Beispiel auf die Lebacherstraße in Saarbrücken. Das zeigt seine Unkenntnis der Verkehrssituation. In der Lebacherstraße gibt es gar keinen Radweg, weil die Straße dafür zu eng ist. Dort gibt es lediglich einen Fahrradschutzstreifen, der auch, zum Umfahren von Hindernissen, von Autos benutzt werden darf. Auch ohne Fahrradschutzstreifen ist die Lebacherstraße an vielen Stellen zu eng um ein Fahrrad ohne Gefährdung zu überholen. Der Fahrradschutzstreifen markiert das nur optisch als Hilfe für die Verkehrsteilnehmer. So zeigt sich, dass Herr Pulkallus keine Ahnung hat und daraus natürlich auch keine sinnvollen Folgerungen ableiten kann, sondern eine Sperrung von kurzen Wegen, das sind Hauptverkehrsstraßen, für Radfahrer fordert. Gott sei Dank bin ich schon vor 40 Jahren aus dem ADAC ausgetreten und in den ADFC eingetreten. Horst-Peter Rauguth, Saarbrücken