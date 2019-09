Lesermeinung : Windräder im Hitze-Opfer Wald

Zum Bericht „CDU Burbach bedauert grünes Licht für Windräder“, SZ vom 27. August

Da brennt der Wald in ostdeutschen Bundesländern, bei uns trocknet der Wald überall wegen der Hitze aus, und der Borkenkäfer gibt den Nadelbäumen den Rest. Und nun sollen zwei Windräder im Burbacher Wald nördlich Von der Heydt in das hitzegeschädigte Waldökosystem hineingebaut werden. So weit so schlecht! Und dann überlegt das Umweltministerium – entspr. der Radionachrichten am Tage der o.g. SZ-Info – weitere Windradgenehmigungen seien nicht unmöglich und will dem Projektierer Duno Air einen Nachschlag geben. Geht’s noch? Weitere Waldflächen zu roden und für hunderte Lkw-Schwersttransporte auf engen Waldwegen Schneisen aufzuhauen?