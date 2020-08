Leserbrief : Warten auf Zulassungstermin

Zum Bericht „Bürgerbüro Völklingen hat neue Schalter, um Wartezeit zu verkürzen“, SZ vom 4. August

Durch die zusätzliche Öffnung zweier weiterer Schalter hat sich die Wartezeit für meine KFZ-Wiederinbetriebnahme von 5 Wochen auf 4,5 Wochen nicht wesentlich verbessert. Zumal der Kalendervorlauf auf sechs Wochen beschränkt ist. Eine Kfz-Abmeldung ist jedoch sofort möglich, es finden sich viele freie Termine, sogar heute. Nach telefonischer Rückfrage im Bürgerbüro erhielt ich die Auskunft, dass die Mitarbeiter, die an den zusätzlichen Schaltern sitzen, für KFZ-Anmeldungen nicht ausgebildet sind. Wir mussten nach Einbruch unserer Aufträge coronabedingt im März unser Firmenfahrzeug abmelden. Dies wollte ich gerne am 1. September wieder anmelden. Leider kann ich das jetzt erst ab dem 9. September. Die Mitarbeiterin am Telefon meinte es gut und gab mir den Hinweis, dass auch Termine abgesagt werden und diese dann neu gebucht werden können. Aber ich kann doch nicht den ganzen Tag den Kalender verfolgen.