Lesermeinung : Lebensqualität wird schlechter

Zum Artikel „Klimaschutz gegen Wirtschaftsinteressen? – SZ vom 10. September

Als Bewohner des Stadtteils Gersweiler möchte ich auf den Umstand hinweisen, dass das zur Abholzung vorgesehene Waldstück genau in westlicher Richtung zur City liegt und eine wichtige Filterfunktion und Sauerstoffproduktion wahrnimmt. Noch etwas weiter westlich liegt Velsen, mit all den vorhandenen und in Planung befindlichen Erweiterungen der Abfallentsorgung und Bio-Anlagen. Fazit: Lebensqualität wird schlechter, Umsatz besser, Angestelltenzahl (was man so hört) steigt nicht.