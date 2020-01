Leserbrief : Wir Bürger wollen ehrliche Politik

Zu „Conradt will Großprojekte für Saarbrücken“, SZ vom 9. Januar

Ich für meinen Teil kann unseren Oberbürgermeister gut verstehen. Eine Stadt wie Saarbrücken muss sich entwickeln und braucht keinen Stillstand. Aber ich verstehe auch das Misstrauen gegen Großprojekte. In den vergangenen Jahren sind alle mir bekannten Projekte durch Fehlplanungen aus dem Ruder gelaufen. Wir wollen als Bürger eine ehrliche Politik, denn bezahlen müssen wir. Also Herr Oberbürgermeister, binden sie uns ein, wir sind nicht so dumm, wie manche Politiker glauben.