Vorlesewettbewerb : Der Regionalverband hat seine Lese-Königin

Regionalverbend Pauline Klepper vom Völklinger Einstein-Gymnasium nimmt nun auch am Landes-Lesewettbewerb teil.

Pauline Klepper ist eine ganz erlesene Leserin: Die Schülerin des Völklinger Albert-Einstein-Gymnasiums hat den Vorlesewettbewerb auf Regiinalverbandsebene gewonnen und nimmt dadurch jetzt auch am Landeswettbewerb teil.

Platz zwei belegte Solea Heß von der Gemeinschaftsschule Sonnenhügel in Völklingen. Platz drei teilen sich Annika Piro vom Theodor-Heuss-Gymnasium in Sulzbach und Julia Biwer vom Warndt-Gymnasium in Völklingen.