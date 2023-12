Ehrenamtliche Bildungspatenschaften Mit Backen und Basteln Kinder fördern und fordern

An diesem Tag sind die als Bäcker, aber auch als Architektinnen unterwegs: Sie kleben ihre Lebkuchenhäuschen nach genauer schriftlicher Anleitung – und zwar aus in der Woche zuvor selbst gebackenen Keksen. Anschließend geht es ans Verzieren. Stephanie Schwartz hat den Nachmittag gut vorbereitet, die Anleitungen liebevoll selbst geschrieben und anschaulich bebildert. „Und mit dem eigenen Patenkind geübt“, lacht sie. Es ist bereits ihr zweites Projekt. Im Herbst ging es in einem anderen Workshop um das Thema Wasser. Unter anderem lernten die Kinder, wie man ein Ei kocht. Und wie lange es braucht, damit es als wachsweich oder steinhart auf dem Frühstückstisch landet. „Viele hatten Angst vor heißem Wasser“, wundert sich Schwartz. Praktisch-handwerkliche Fähigkeiten für die Alltagsbewältigung, Sprachkompetenz und Teamarbeit, all das wird hier trainiert. „Demnächst will ich eine Wetterstation mit den Kindern bauen“, kündigt die Bildungspatin an.