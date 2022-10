Westspangen-Lauf : Wasserschlacht beim Westspangen-Lauf

An der Spitze des Feldes setzte sich beim Saarbrücker Westspangen-Lauf eine Vierer-Gruppe mit Lennart Zehfeld, Lukas Pietrek, Florian Lauck und Christopher Klesen (von links) ab. Am Ende siegte Zehfeld vor Klesen. Foto: Thomas Wieck

Saarbrücken/rehlingen Trotz schwieriger Bedingungen waren beim Westspangen-Lauf der LAG Saarbrücken 261 Teilnehmer auf die Strecke entlang der Saar gegangen.

Von Kopf bis Fuß durchnässt biegt Lennart Zehfeld bei strömendem Regen als Erster auf das Zielstück des 34. Westspangen-Laufs der LAG Saarbrücken an der Saar ein. Er sieht aus wie der sichere Sieger über die Zehn-Kilometer-Distanz, bei der am 2. Oktober auch der Straßenlauf-Saarlandmeister gesucht wurde. Nur wenig dahinter wittert Christopher Klesen von der LLG Wustweiler die Chance, seinen Kontrahenten noch abzufangen. Er setzt zum Endspurt an. Mit schnellen, raumgreifenden Schritten kann er Meter um Meter gutmachen. Doch Zehfeld mobilisiert letzte Kräfte und hält Klesen gerade so auf Distanz. Mit zwei Sekunden Vorsprung kürt sich der Läufer des LC Rehlingen in der Zeit von 32:51 Minuten zum Saarlandmeister.

„Ich habe gedacht, ich würde noch rankommen. Aber die Beine waren einfach zu schlapp“, sagt Klesen: „Es war eine schwierige Strecke. Sehr viele Pfützen, auch tiefe Pfützen. Da ist man richtig eingegangen.“ Zehfeld ergänzt: „Die Zeiten wurden deswegen etwas langsamer, aber dadurch hatte es noch mehr Wettkampf-Charakter.“

Info Ergebnisse beim Westspangen-Lauf Halbmarathon: Frauen: 1. Cornelia Thon (NGD St. Ingbert) 1:30:06 Stunden; 2. Frauke Celim (NGD St. Ingbert) 1:34:29; 3. Frederike Kolz (vereinslos) 1:40:39. Männer: 1. Jonas Janzer (1. FC Kaiserslautern) 1:14:07; 2. Stefan Gaub (VT Zweibrücken) 1:14:21; 3. Janick Rehberger (Dreikraft Neunkirchen) 1.27:16. 10 Kilometer (inklusive der saarländischen Straßenlauf-Meisterschaft): Frauen: 1. Katharina Rausch (LA Team Saar) 41:55 Minuten; 2. Olena Kuchai (LAG Saarbrücken) 43:26; 3. Heike Ehl (LLG Wustweiler) 43:31. Männer: 1. Lennart Zehfeld (LC Rehlingen) 32:51; 2. Christopher Klesen (LLG Wustweiler) 32:53; 3. Lukas Pietrek (LAZ Saarbrücken) 33:09. 5 Kilometer: Frauen: 1. Laura Fries (LLG Wustweiler) 20:38 Minuten; 2. Emma Mohr (LAZ Zweibrücken) 21:21; 3. Svea Fuchs (vereinslos) 26:58. Männer: 1. Lucca Agostini (LC Rehlingen) 17:58; 2. Martin Münnich (LSG Saarbrücken-Sulzbachtal) 18:45; 3. Christoph Siebing (LAZ Zweibrücken) 19:45.

Bis fünf Minuten vor dem Startschuss suchten 148 Läufer Zuflucht unter der Fußgängerbrücke in St. Arnual vor Wind und Wetter. 30 Meter weiter, aber eben nicht mehr im Schutz des Bauwerks liegend, befand sich die Startlinie. „Die Veranstaltung findet bei jeder Wit­terung statt“, hieß es in der Ausschreibung zum Lauf. Dass der Hinweis derart relevant werden würde, hatte sich wohl keiner der Teilnehmer gewünscht. Doch als es losging, warf sich besonders an der Spitze des Feldes eine kleine Gruppe an Athleten unerschrocken in die „Wasserschlacht“, zu der der Westspangen-Lauf geworden war.

Zu der Spitzengruppe gehörten Zehfeld und Klesen. „Ich glaube, die ersten fünf, sechs Kilometer waren wir in einer Vierer-Gruppe. Nach sechs, sieben Kilometern wurde das Tempo verschärft“, berichtet Zehfeld. Er und Klesen setzten sich von der Konkurrenz ab, bald konnte Zehfeld auch seinen schärfsten Widersacher distanzieren. Klesen blieb zwar in Schlagdistanz, konnte seinen kleinen Rückstand auf dem Schlussteil der Strecke aber nicht mehr aufholen. Platz drei ging an Lukas Pietrek vom LAZ Saarbrücken. Er benötige 33:09 Minuten.

„In meiner Altersklasse wollte ich auf jeden Fall Saarlandmeister werden“, sagt Zehfeld, der mit dem Sieg in der U 18, aber nicht mit dem Gesamtsieg gerechnet hatte. Die Chance auf den Tagessieg witterte er im Rennverlauf. „Als wir in der Vierer-Gruppe ein gutes Tempo hatten, wollte ich in der Gruppe bleiben und am Ende schauen, was die Beine hergeben“, berichtet er.