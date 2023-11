Leitungswechsel bei SOS-Kinderdorf Saarbrücken Albrecht Scherer übergibt den Stab an Sabine Maurer

Der SOS-Kinderdorf e.V. ist in seinem gut 65-jährigen Bestehen zu einem großen freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland mit 4755 Mitarbeitern angewachsen. Er betreibt 38 Einrichtungen an über 244 Standorten in Deutschland. Das SOS-Kinderdorf Saarbrücken bietet zum Beispiel Jugendwohngemeinschaften und betreutes Wohnen für Geflüchtete und andere junge Menschen an. Weiterer Schwerpunkt ist die Jugendberufshilfe durch Qualifizierung und Ausbildung. Die Sozialarbeiterinnen von SOS Kinderdorf sind auch auf den Straßen unterwegs, suchen Jugendliche dort auf, bieten Hilfe, Beratung und wenn nötig eine Unterkunft auf Zeit an. Außerdem gibt es Angebote für Kinder, Eltern, Familien, junge Mütter und Alleinerziehende, zum Beispiel Erziehungsberatung und frühe Hilfen. Eng ist die Zusammenarbeit mit den Jugendämtern, aber auch mit dem Jobcenter und dem Sozialamt.