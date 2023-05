Bürgermedaille für Michael Wagner Das Ehrenamt begleitet ihn ein Leben lang

„Ich möchte, dass die Leute die Wichtigkeit des Waldes sehen und die wichtigen Inhalte in die Bevölkerung bringen. Wenn jemand interessiert ist am Thema Wald, dann versuche ich den Personen das Thema näher zu bringen und ihnen einen Zugang zu schaffen“, sagt der Ehrenamtler. Zur Tätigkeit als Dozent ist der Forstingenieur beinahe von allein gekommen: „Man wird in diesem Beruf oft zum Thema Wald befragt. Das Interesse in der Bevölkerung war einfach groß.“ Als Leiter der Schule ist Wagner darum bemüht, ein breites Spektrum an Inhalten anzubieten. „Wir möchten aufklärende, neutrale Inhalte vermitteln. Trotzdem ist es mir wichtig, auch in die Diskussion zu gehen. Darum gibt es bei uns unter anderem Podiumsdiskussionen zu beispielsweise philosophischen Inhalten, aber auch medizinische Vorträge von Ärzten.“