Tod im Traumurlaub Regina Schlösser aus Riegelsberg kämpft um den Leichnam ihres Mannes

„Die Leiche meines Mannes“, erklärt Regina Schlösser, „ist immer noch in Havanna in der Gerichtsmedizin.“ Seit fast zwei Monaten. Am 8. März 2024 ist ihr Mann in Kuba verstorben, seit 13. März ist Regina Schlösser zurück in Riegelsberg. Ohne ihren Mann Detlef Wildt. Eine Beerdigung, Abschied nehmen, Trauerarbeit: seit zwei Monaten nicht möglich. Schlösser ist gefangen zwischen Mails, Anrufen, Hoffen, Botschaft, Bangen, Axa-Versicherung, zwischen Hotlines und vor allem: zwischen Fassungs- und Hilflosigkeit. „Ich funktioniere nur noch“, sagt sie.