14-Jähriger leidet unter fehlender Hilfe : „Ich bin nicht dumm – ich bin Legastheniker“

David Veling ist verzweifelt. Obwohl er nicht richtig schreiben könne, werde er in der Schule nicht gefördert, kritisieren seine Eltern. Foto: Rich Serra

Saarbrücken David Veling (14) hat eine Rechtschreibstörung. Seine Eltern kritisieren, dass Lehrer und Ministerium seine Behinderung nicht ernst nehmen würden.

David Veling wirkt nicht nervös. Selbstbewusst sitzt er am Esszimmertisch neben seiner Mutter. Er redet offen und viel. In seiner Freizeit, so sagt der 14-Jährige aus Saarbrücken, engagiert er sich im Orgateam der Klimabewegung Fridays for Future Saarland. Er besuchte sogar die große internationale Demonstration in Aachen im Juni. Was er beruflich später machen möchte? „Da gibt es vieles. Fotograf, Journalist, vielleicht Ingenieur für erneuerbare Energien.“

Wenn David in die Schule geht, ist es anders. Er stottert, hat Panik und kein Selbstbewusstsein. Seit rund sechs Jahren durchlebe er einen „schrecklichen Leidensweg“, wie seine Mutter Eva sagt. David ist Legastheniker. Alles begann, als er in der dritten Klasse sein erstes Diktat schreiben musste: Note sechs. Schnell wurde klar, irgendetwas stimmt nicht. Es folgten Untersuchungen des schulpsychologischen Dienstes, IQ-Test, ADS-, ADHS- und Autismus-Tests, EEG und MRT. „Einfach der komplette Wahnsinn“, sagt Eva Veling. Hinzu kamen Untersuchungen bei einem Pädaudiologen (Facharzt für Hörstörungen bei Kindern) und einer Kinderorthoptistin (Fachkraft für Augenheilkunde), um auszuschließen, dass er Probleme mit dem Hören oder Sehen hat. Eine Legasthenie-Testung ergab schließlich: David ist schlau, er kann ganz okay lesen, aber eben nicht richtig schreiben.

Überdauernde Legasthenie Legasthenie ist eine neurobiologische Störung, die durch einen Genveränderung entsteht, erklärt Annette Höinghaus vom Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie. Da die Genveränderung nicht geheilt werden kann, sondern nur die Symp­tome therapiert werden können, spricht man auch von einer lang-

andauernden Beeinträchtigung. Die Symptome reichen bis ins Erwachsenenalter. Weltweit sind fünf bis sechs Prozent aller Menschen von einer Lese-Rechtschreibstörung nach Internationaler Klassifikation psychischer Störungen (ICD) beeinträchtigt. Oft würden Legastheniker in der Gesellschaft diskriminiert. „Es wird ihnen unterstellt, dass sie nicht genügend gelernt haben oder minderbegabt sind.“ Nachteilsausgleiche würden als Prüfungserleichterung gesehen. „Wir argumentieren, dass ein Mensch mit einer Sehschwäche als Nachteilsausgleich eine Brille tragen kann. Diese übernimmt nicht das Lernen für ihn. Wenn Legastheniker einen PC mit Rechtschreibkorrektur verwenden, müssen sie trotzdem selber lernen, denn das übernimmt der PC auch nicht für sie.“ www.bvl-legasthenie.de

Richtig schlimm sei es für David mit dem Wechsel auf die weiterführende Schule geworden. Er besuchte in der fünften Klasse eine Gemeinschaftsschule in Saarbrücken. Vier Stunden Einzelfalltherapie bekam er zusätzlich zum Ganztagsunterricht. „Das war eine ganz liebe Frau“, sagt David. Allerdings keine ausgebildete Fachkraft, die ihn als Legastheniker hätte fördern können, ergänzt seine Mutter. Seine Lehrer hätten seine Legasthenie nicht ernst genommen. Einfach üben, dann würde das schon klappen. „Viele kennen den Unterschied nicht zwischen einer Lese- und Rechtschreibschwäche und einer isolierten überdauernden Lese- und Rechtschreibstörung wie David sie hat. Noch nicht einmal die Lehrer“, sagt Eva Veling. Da helfe kein Üben. Vielmehr verschlimmere permanentes Üben ohne Diagnostik und angepassten Therapieansatz die Probleme nur.

Hinzu kam, dass David von seinen Mitschülern gemobbt und „mehrfach auch krankenhausreif geprügelt“ worden sei. Die Lehrer aber hätten David ein unsoziales Verhalten unterstellt. Der Junge litt unter der Situation, seine psychische Verfassung wurde immer schlimmer. Motorische Unruhe, Sprechblockaden, Bauchschmerzen und Kopfschmerzen, Schulangst und Zukunftsangst bestimmten den Alltag. Familie Veling zog die Reißleine.

David wechselte die Schule und besuchte in der sechsten Klasse eine Gemeinschaftsschule im Saarpfalz-Kreis. Doch auch dort sei David nicht adäquat betreut worden. Auch hier sollen die Lehrer der Meinung gewesen sein, dass David seine Legasthenie durch Üben überwinden würde. Der Nachteilsausgleich, den die Schulleitung auch unterschrieben haben soll, sei ihm nicht beziehungsweise nur spärlich gewährt worden. Menschen mit einer Legasthenie fehlt nicht der Intellekt, sondern schlicht die Fähigkeit, richtig zu lesen oder zu schrieben. Daher haben sie auch einen Rechtsanspruch auf einen Nachteilsausgleich. Das können technische Hilfsmittel wie ein Computer sein.

Einen Computer gab es für David nicht. „Wir haben dann selbst ein Tablet gekauft“, sagt Eva Veling. Das habe David aber nur bedingt und letztendlich gar nicht mehr nutzen dürfen. „Die Lehrer sagten, das würde den Unterricht stören.“ Manche seien so weit gegangen und hätten David Faulheit und Dummheit unterstellt. „Ich bin Legastheniker. Nur weil ich nicht schreiben kann, heißt es nicht, dass ich dumm bin oder mir nichts merken kann“, sagt David.

Nach der sechsten Klasse wechselt David erneut, aber nicht nur die Schule, sondern auch das Land. Familie Veling hat ein Schuljahr in England organisiert. Dafür hat David sich vom Bildungsministerium freistellen lassen. Die Überraschung: Zu Beginn des Schuljahres wurde David in England getestet und direkt in die achte Klasse eingestuft. „Aber das erste Halbjahr war schon schwer. Vor allem wegen Englisch“, sagt David. Den Englischunterricht absolvierte er daher in einer Förderklasse mit maximal fünf Schülern. In allen anderen Fächern wie dem Spanischunterricht war er in der Regelklasse. Aber auch dort, sagt David, waren maximal 16 Schüler in einer Klasse. „In England gehen sie mit Legasthenie oder anderen Behinderungen einfach ganz anders um. Man wird wirklich gefördert“, sagt David. Außerdem werde viel mit dem Computer gearbeitet, was David zugutekam. Lehrer könnten zu jeder Zeit digital die Leistung und den Fortschritt einsehen und individuell auf die Schüler eingehen. Davids Noten verbesserten sich zunehmend. Er wurde sogar zum Schüler des Monats gewählt. „In London blühte David wieder auf, das Stottern besserte sich, die Migräne verschwand“, sagt Eva Veling.

Während seiner Zeit in England hat sich David nach einer anderen Schule im Saarland umgeschaut und erreicht, dass er auf ein Gymnasium in Saarbrücken konnte. Dort ging er dann vergangenes Jahr, nachdem er zuerst rund acht Wochen in der achten Klasse war, freiwillig zurück in die siebte Klasse. Denn in England hatte er weder Französisch- noch Lateinunterricht. „Das ist eine ganz liebe Klasse, ich wurde gut aufgenommen“, sagt David. Aber die Probleme fingen wieder von vorne an. Denn auch die Lehrer dort seien der Meinung, Davids Legasthenie „verwächst sich“. Der schriftlich fixierte Nachteilsausgleich werde nicht vollumfänglich umgesetzt. Nur für zwei Klassenarbeiten (Englisch und Französisch) sei ihm ein Computer zur Verfügung gestellt worden. Der sei allerdings nicht so eingerichtet gewesen, dass damit hätten Arbeiten in Fremdsprachen geschrieben werden können. Mehr Zeit bei Klassenarbeiten sei ihm nur manchmal gewährt worden. Seine Noten haben sich wieder verschlechtert, auch seine psychische Verfassung.

Seit einigen Jahren ist David in psychotherapeutischer Behandlung, seit einem Jahr in logopädischer. In der vierten und fünften Klasse ging er zur Ergotherapie. Mittlerweile sind seine Kopf- und Bauchschmerzen, das Stottern bis hin zu Sprechblockaden wieder so weit ausgeprägt, dass David sogar während der Unterrichtszeiten zur Therapie ging. Die Psychologin und der Logopäde seien so entsetzt über Davids psychische Verfassung, dass sie der Familie und der Schule raten, dringend zu handeln. Sonst könne es sein, dass David in der Schule vollkommen stumm wird.

Seit Mitte Mai bis Ende des Schuljahres war David nun krankgeschrieben. Die Konrektorin der Schule habe Eva Veling mitgeteilt, dass sie sich keine Sorgen machen müsste. David werde auf jeden Fall in die achte Klasse versetzt – auch, weil er in England ja bereits die achte absolvierte und in Deutschland nur freiwillig in die siebte zurückging. Knapp eine Woche vor dem Beginn der Sommerferien dann der Schock: Davids Zeugnis lag im Briefkasten. Er wurde nicht versetzt.

In einem erneuten Gespräch mit der Schulleitung habe man Familie Veling nahegelegt, David auf eine andere Schule zu schicken. Eine Regelschule sehe man für David nicht als machbar. „Sie sagten, er würde eh keinen Schulabschluss schaffen. Er solle doch einfach die siebte Klasse anderswo wiederholen, dann von der Schule gehen und eine Lehre machen“, berichtet Eva Veling. Die Beschulungspflicht sei ja nach dem kommenden Schuljahr zu Ende, soll die Integrationsbeauftragte des Saarlandes, Anett Sastges-Schank, gesagt haben. Es sei eine absolute Frechheit, wie mit David und seiner Behinderung umgegangen wird, kritisiert seine Mutter. Und, dass sich offenbar niemand verantwortlich fühle.

„Von allen Seiten heißt es immer wieder: ‚Wir sind da nicht zuständig‘. Egal, an wen wir uns wenden.“ Alle würden sich die Verantwortung zuschieben. „Es wird David nicht ermöglicht, einem ihm nach dem Grundgesetz zustehenden und seinem Intellekt entsprechenden Schulabschluss zu machen“, sagen die Velings. Man nehme ihm die Chance, „ein Leistungsträger der Gesellschaft zu werden, und macht ihn stattdessen zu einem Leistungsempfänger“. Niemand der Verantwortlichen habe sich auch je die Mühe gemacht, mit David zu sprechen.

Das Saar-Bildungsministerium erklärt auf Anfrage unserer Zeitung, dass aus datenschutzrechtlichen Gründen keine personenbezogenen Auskünfte erteilt werden können. Es könne auch keine „Richtigkeit der Behauptungen“ der Familie geprüft werden, wie Ministeriumssprecherin Marija Herceg mitteilt. Bezüglich des Nachteilsausgleichs, der David nicht gewährt worden sei, verweist Herceg auf Vorgaben der Inklusionsverordnung. Darin heißt es: „Über Notwendigkeit, Angemessenheit, Art, Umfang und Dauer der Maßnahme entscheidet nach saarländischer Rechtslage die Klassenkonferenz beziehungsweise die Jahrgangskonferenz der Schule. In Zweifelsfällen, insbesondere wenn die Erziehungsberechtigten oder die volljährige Schülerin/der volljährige Schüler eine andere Auffassung vertreten, ist die Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde einzuholen.“ Ein ärztliches Attest könne eine Empfehlung zu Art und Umfang eines Nachteilsausgleichs enthalten, aber nicht die pädagogische Entscheidung der Schule beziehungsweise der Schulaufsichtsbehörde vorwegnehmen. Das Ministerium dementiert die Aussage der Landesintegrationsbeauftragten Sastges-Schank: „Eine entsprechende Aussage wurde von unserer Mitarbeiterin nie getroffen“, so Herceg. Vielmehr sei Eva Veling ein persönliches Gespräch zur Perspektiventwicklung angeboten worden. „Dieses hat Frau Veling jedoch nicht angenommen, da sie sich offensichtlich schon für einen bestimmen Bildungsweg ihres Sohnes entschieden hatte.“

Kurz nachdem David im vergangenen Jahr aufs Gymnasium wechselte, hat Familie Veling beim Jugendamt des Regionalverbandes den Antrag gestellt, David aufgrund seines psychischen Zustands und seiner Teilhabestörung den Besuch einer stationären Jugendhilfeeinrichtung – ähnlich einem Internat – zu finanzieren. Solche Einrichtungen gibt es beispielsweise in Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg oder Bayern. Die Kosten betragen allerdings rund 3500 Euro monatlich, inklusive Legasthenie­therapie, Psychotherapie und Logopädie. „Diese Einrichtungen haben verstanden, dass seine Legasthenie bestehen bleibt. Aber dort wird den Kindern geholfen, damit zu leben“, sagt Eva Veling. Trotz des Gutachtens des schulpsychologischen Dienstes, eines 40-prozentigen Grads der Behinderung (GdB), und eines Attests von Davids Psychologin, lehnte das Jugendamt den Antrag ab. David hätte keine Teilhabestörung. Sein Fall liegt nun vor Gericht.

Das Jugendamt des Regionalverbandes könne sich nicht im Detail zu Davids Fall äußern, wie Lars Weber, Regionalverbands-Sprecher auf SZ-Anfrage mitteilt. Grund sei das laufende Gerichtsverfahren sowie der Datenschutz. Weber verweist auf das Kinder- und Jugendhilfegesetz im Sozialgesetzbuch (SGB). Nach Paragraf 35 a haben Kinder und Jugendliche Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit über einen längeren Zeitraum „von dem für ihr Lebensalter typischen Zeitraum abweicht, und daher die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist“. Fachkräfte des Jugendamtes würden auf Grundlage aller im Verfahren eingereichten Informationen und gewonnenen Erkenntnisse prüfen, „ob es sich tatsächlich um eine Beeinträchtigung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben handelt“. Ist dies der Fall, werde anschließend geprüft, worin die geeignete Hilfe besteht. „Wenn es zu unterschiedlichen Auffassungen über die geeignete Form der Hilfe kommt, kann ein Gericht zur Klärung herangezogen werden.“

Die Krankenkasse kommt im Übrigen nicht für die Kosten auf. Obwohl die Lese- und Rechtschreibstörung nach Diagnosehandbuch ICD-10 (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme) eine offizielle Diagnose ist, werden in der Regel keine Kosten für eine Therapie von Krankenkassen übernommen, wie Georg Walter vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) Saarland erklärt. „Bei Legasthenie handelt es sich nicht um eine Behinderung oder Erkrankung im herkömmlichen Sinn, sondern um eine Teilleistungsstörung, die nicht zwingend im Zusammenhang zu den kognitiven Fähigkeiten stehen muss.“ Zu berücksichtigen sei hierbei aber stets die Besonderheiten des jeweiligen individuellen Einzelfalls. Im Falle der überdauernden Legasthenie müssten „schulische Maßnahmen in Anspruch genommen“ werden. Ausnahmen könnten nach Prüfung sein, wenn „schwerwiegende begleitende Erkrankungen“ wie eine „erhebliche psychische Erkrankung“ vorliegen. Walter verweist ebenfalls auf das Kinder- und Jugendhilfegesetz. Werde ein Antrag auf Eingliederungshilfe genehmigt, trägt das „Jugendamt die Kosten einer außerschulischen Förderung beziehungsweise Therapie“, so Walter.